十銓2月營收4.65億元 看好企業用SSD後市

記憶體品牌暨模組廠十銓（4967）今日公布2月營收4.65億元，月減20.5%、年減25%；累計2022年前月合併營收10.50億元，年減19.5%。

十銓表示，2月全球NB出貨下滑，農曆新年營業天數減少，加上鎧俠晶圓廠產線受汙染事件，讓儲存型快閃記憶體（NAND FLASH）原本預期單季跌5-10％的市況有望止跌反彈。十銓已通知客戶將調漲報價，機動性管控庫存調整水位，以因應市場波動。

依據研調機構TrendForce指出，原物料價格飆漲及供應鏈缺料緩解，2022 Q1記憶體跌價情況可望趨緩，Q2價格可望反轉向上。近期顯卡價格鬆動，可望帶動高階 PC 及組裝市場復甦。十銓持續投入研發與設計，引領業界搶先跨足NFT市場，首波NFT限量卡牌已於3月1日正式發行，滿足玩家體驗收藏熱潮，首波 Joker 得標者更能獲得全球唯一套DDR5新世代最高頻率T-FORCE DELTA RGB DDR5 7000MHz 16GBX2電競記憶體，向全球展示十銓的創新與實力。

然疫情仍存在諸多變數、又加上烏俄衝突事件，使全球經濟及金融市場衝擊震盪，十銓審慎看待接下來的市場波動及通膨衝擊。考量全球不穩定因素仍高，十銓秉持維繫合作夥伴關係且與客戶共利雙贏，持續穩定供貨給工控、SI等客戶訂單。