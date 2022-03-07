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勤凱去年每股純益6.7 擬配現金股利4.5元

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導

導電漿大廠勤凱（4760）今日舉行董事會，通過去年財報及盈餘配配案。受惠被動元件、太陽能產業需求暢旺，加上擴產效應發酵，去年合併營收達17.35億元，稅後純益2.01億元；每股純益6.7元，都創歷史新高。董事會決議去年盈餘每股配息4.5元，以今日收盤價79.4元計算，現金殖利率5.7%。

勤凱表示，公司去年毛利穩定及費用控制得宜，2021年營益利益2.44億元，年增48.0％。加上對匯率控管得宜挹注匯兌收益，稅後純益2.01億元，年成長48.4％，獲利成長幅度遠高於營收的增幅。

勤凱今日也公布且2月營收，因適逢農曆春節假期，工作天數減少影響，2月營收8,078萬元，月減19%、年減42.7%；累計前二月營收1.8億元，年減34.3%。

展望今年，勤凱表示，5G、車用、充電樁佈建需求，帶動被動元件需求擴大態勢確立，而太陽能產業整體展望正向，今年營運維持審慎樂觀態度

太陽能產業 營收

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