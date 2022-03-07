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研華2月營收年增近三成 創同期新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）今（7）日公布2022年2月份合併營收報告達46.73億元，較去年同期營36.19億元，年增29.13%。累計研華前二月合併營收達100.57億元，較去年同期營收81.30億元，年對年成長23.71%，研華2月及前二月營收皆創同期新高紀錄。

2月營收以區域別來看，各市場皆強勁成長，三大市場（歐洲、北美、中國）及新興市場，年對年皆成長逾三成。事業群表現而言，以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）、應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，分別較去年同期大幅成長44%、107%及36%。

若以累計至二月營收來看，區域表現以北美、歐洲及新興市場最為強勁，年對年分別成長33%、39%及44%。各事業群表現方面，同樣以嵌入式物聯網平台事業群（Embedded-IoT Group，EIoT）、應用電腦事業群（Applied Computing Group，ACG）及服務物聯網事業群（Service-IoT Group，SIoT）表現最佳，年對年分別成長36%、80%及56%。而物聯雲事業群（Cloud-IoT Group，CIoT）受基期偏高及缺料因素影響，年對年微幅衰退。

接單方面，二月份接單/出貨比值（B/B Ratio）為1.31，累計至二月份BB Ratio則為1.38。

營收

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