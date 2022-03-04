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宏碁「小虎隊」2月營收出爐 安碁資訊、建碁逆勢增長

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下「小虎隊」今年2月營收全數出爐，受農曆春節工作天數減少影響，包含展碁國際（6776）、宏碁資訊（6811）、智聯服務（6751）皆較上個月下滑，惟資安服務廠安碁資訊（6690）受惠併購宏碁雲架構公司，支撐營收規模擴大，2月業績繳出雙成長佳績，並創單月歷史第3高，而建碁（3046）亦繳出雙成長。

安碁資訊公布今年2月營收1.11億元，月增5.4%、年增98%，寫下單月歷史第3高；累計今年前兩個月營收2.16億元，年增112.8%。

安碁資訊2月營收增長主要受惠併購宏碁雲架構公司，支撐營收規模擴大。安碁資訊看好結合雙方資源與技術人員的互補，發揮資源整合綜效，擴大客戶群，有利於未來整體營收規模的增長。

安碁資訊總經理吳乙南指出，未來持續推廣資安防護服務到更廣大的產業，針對不同的企業特性，提供初階和進階的資安檢測，加強企業內部的資安防禦力；同時創造通路銷售的業務模式，突破目前線性投資跟獲利的等比關係。此一新業務的布局，讓安碁資訊除了擁有豐富資安防禦能量以及管理經驗外，更可以增加銷售夥伴，擴大資安服務生態系統。

建碁公布今年2月營收2.33億元，月增63.1%、年增80.2%；累計今年前兩個月營收3.75億元，年增47%。

建碁董事長簡慧祥先前指出，公司營運漸入佳境，隨著大環境疫苗普及化，預期戶外顯示器將愈來愈多，也將為工控產品帶來正面需求，看好2022年維持成長態勢，營運將會非常積極。

其他宏碁子公司方面，展碁國際公布今年2月營收15.04億元，月減31.5%、年增10%。累計今年前兩個月營收36.99億元，年增32.2%；宏碁資訊公布今年2月營收4.56億元，月減23.9%、但年增37.9%。累計今年前兩個月營收10.55億元，年增24.7%；智聯服務公布今年2月營收0.79億元，月減24.9%、年減26.2%；累計今年前兩個月營收1.84億元，年減14.8%。

營收 宏碁

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