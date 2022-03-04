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貿聯-KY 2月營收40.68億元 創新高

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

貿聯-KY（3665）今（4）日公布 2022 年 2 月營收為40.68億元，單月營收首度站上40億大關，月增26.7%，創下單月新高，業績創高主要受惠完整認列工業應用事業群 INBG。

貿聯公布 2022 年 2 月份自結營收為40.68億元，月增26.7%、年增121%，創下單月新高；累計貿聯今年前兩個月營收為72.81億元，年增84.1%。

貿聯指出，由於春節假期，出貨因中國廠區工時減少而下降，其他地區的出貨量仍穩定。2月下旬俄烏衝突引發歐洲東部緊張，至今貿聯歐洲廠區營運仍正常，且無直接或重大影響。

市場推估，貿聯2月業績創新高，主要受惠完整認列工業應用事業群 INBG營收。貿聯1月時21日開始才併入投資案工業應用事業群INBG之營收，因此1月份未完整認列業績。

在各產品線表現情況方面，工業用線束：半導體設備拉貨持穩。資訊科技與數據傳輸：數據中心線束出貨強勁。車用、電器線束：出貨因春節工時減少下降。工業應用事業群 INBG ：本月為 INBG 完整併入營收的首月，約佔總營收的 40%。

營收 貿聯

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