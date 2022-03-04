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群聯去年每股純益達41元 看好第2季價格起漲

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
群聯董事長潘健成預估日本原廠晶圓廠汙染事件，將讓NAND Flash第2季缺貨、價格看漲。圖/聯合報系資料照片
群聯董事長潘健成預估日本原廠晶圓廠汙染事件，將讓NAND Flash第2季缺貨、價格看漲。圖/聯合報系資料照片

快閃記憶體控制晶片及儲存解決方案領導廠商群聯（ 8299）今(4)日 公布去年第4季及全年財報，去年第4季每股純益繳出9.19元佳績，全年每股賺逾四個股本，達41.34元。公司預期鎧俠（KIOXIA） 與威騰（WD）晶圓廠 汙染事件，影響供給將讓NANA快閃記憶體於第2季起漲，有利推升營運持續成長。

群聯公布去年第4季合併營收為168.32 億元，年增31% ；2021 年全年營收突破600億元，達625.57億元，年增29% ，均創歷史新高。

群聯第4季毛利達到47.75億元，年增61%，毛利率為28.4%；2021年全年毛利也創歷史新高，達190.9億元，年增56% ，全年平均毛利率為30.5%。

群聯統計，2021年第4季SATA與PCIe控制晶片總出貨量成長超過6%， 其中 PCIe SSD 控制晶片總出貨量成長近 87%。而 2021 全年度累計出貨量部分，PCIe SSD控制晶片總出貨量成長達114%，記憶體位元數 (Total Bits) 總出貨量成長將 近 40%，刷新歷史同期新高。

群聯執行長潘健成表示，2021 年群聯的非消費型整體營收貢獻度超過70%以上，且營收持續成長，毛利率也符合27% ± 3%的長期目標範圍，不僅代表群聯轉型有成，更顯示群聯的營收與獲利的根基愈來愈穩固，逐漸擺脫 NAND 儲存產業的景氣循環，成為值得長期持有的價值成長型公司。

潘健成接著說，近期NAND原廠鎧俠與 WD的汙染事件，影響 NAND 儲存產 業的供給狀況，讓全球的 NAND 儲存產品很可能在第2季及第3季傳統旺季需求爬升期間出現大幅缺貨的狀況，進而導致市場價格攀升。

再者，由於群聯一直以來對於市場的 供需狀況掌握度高於同業，並且依據客戶需求進行庫存水位的滾動式調整，讓群聯在 此次的汙染事件中，備有相對充足的庫存水位以因應全球客戶需求;換言之，外界看 似的好運氣，其實是群聯累積超過 20 年的市場供需掌握經驗。而面對未來的市場變 化，群聯也將持續攜手全球客戶，共創共榮。

群聯今日也公布2022年2月合併營收53.07億元，年增45%；累計前二月合併營收達107.26億元，年增39% ，為歷年同期新高，首季呈現淡季不淡。

群聯 控制晶片

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