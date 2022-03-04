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市場憂三安列蘋果供應商 富采股價破底寫三個月新低

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

LED龍頭富采（3714）昨（3）日法說會雖然釋出對未來公司競爭力有信心，但近日市場傳出，陸廠三安光電已攻進蘋果供應鏈，並在Mini LED產品成為第二供應商，富采股價近期在去年第四季財報不如預期及三安打入蘋果供應鏈的接連衝擊下，今（4）日股價一度重挫逾5%，股價寫下近三個月新低。

在去年第四季財報表現不佳，再加上近日陸媒指出，陸廠三安光電已成為蘋果Mini LED產品的第二供應商，近期富采股價從2月中旬的104元波段高點一路下滑，今日盤中一度再重挫5.6%，盤中股價低點來到74.2元，富采近期股頻破底，今日並寫下去年11月底以來，即近三個月股價新低，技術線型上，並已跌破所有短中長期均線。

對於市場法人擔心在Mini LED陸廠的追趕，富采董事長李秉傑則是回應，每一個產業及技術發展到較成熟階段，都會有新進的競爭者，而且品牌廠也會有第二供應商，這都是過去產業長期以來的發展過程，也是可以預期的結果，我們從來不會預期不會有競爭力出現或在後追趕。

李秉傑也進一步指出，富采目標是成為第一供應商，擁有高品質，價格也比較穩定，因此不擔心競爭對手加入；富采歷經去年大量交貨，Mini LED所有製造流程問題已經解決，也證明公司的技術實力。對富采來說，我們具有品質的優勢，我們只要維持在技術研發上走的更快，品質上維持的更好，富采並不擔心市場競爭。

蘋果供應鏈 LED Mini LED

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