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ABF大廠南電2月營收符合法人預期 維持買進評等

經濟日報 / 記者周克威／台北即時報導
南電（8046）2月營收為41.21億元，月減21.3%、年增34.33%，符合市場預期。示意圖。聯合報系資料照
南電（8046）2月營收為41.21億元，月減21.3%、年增34.33%，符合市場預期。示意圖。聯合報系資料照

南電（8046）2月營收為41.21億元，月減21.3%、年增34.33%，符合市場預期；法人機構表示，預估南電營收月減原因為工作天數較少所致，因ABF載板產業前景仍樂觀，預估2022年在供需缺口將持續擴大下，ASP將逐季調漲，因此持續給予南電買進評等。

分析師表示，南電2月營收月減、年增，展望第1季，雖PCB與BT載板進入傳統淡季，稼動率較上季下滑，但預估ABF載板在供不應求下仍可保持滿載，且ASP將較上季增加，預估全季營收在淡季下僅季減3.76%。

南電2022年三大產品項中，預估ABF載板在多晶片封裝趨勢、AI、HPC帶動下將持續供不應求，預估在ASP持續上漲且新產能開出下，營收可達356億元，年增38.4%，另外在BT 載板部分，原先預估於本季增加約20%的新產能，因設備取得不易，進度較為落後，但預估新產能的擴建仍可於2022年完成，加上在SiP滲透率提高下，預估BT載板營收可達206億元，年成長31.6%。

整體來說，預估南電今年營收可達663億元，年成長26.9%。毛利率則預估在ABF載板漲價效益以及占比持續提升下，可達38.12%。

營收

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