群電今年獲利拚新猷 股價勁揚創波段新高

群光電能（6412）在昨日公布財報表現搶眼，且法說會釋出樂觀訊息下，該公司今日股價上揚3.4%，盤中高點來到每股85.6元波段新高，股價強勢表態。

受惠於產品組合優化及營運效率提升，群光電能去年合併營收、毛利、營業利益、稅後淨利、每股盈餘、營益淨利率、淨利率及股東權益報酬率等8項重要財務指標均創下歷史新高。此外，公司董事會亦決議每股配發現金股息新台幣5.20元，股息發放率達72%，連續9年維持在7成以上，每股配發金額亦創歷年新高 。

群光電能亦公布2月份自結合併營收達30.02億元，年增6.3%，創同期歷史新高。累計1-2月自結合併營收達66.26億元，年增2.8%，亦創同期歷史新高。

群光電能表示，去年公司在料況有限的狀況下，集中資源衝刺高價值或高成長性的產品，驅動三大產品線(PC相關、雲端智能、及消費性電子產品)都有雙位數的年增率表現，而帶動公司營收及獲利雙雙成長的最大功臣便是高毛利的雲端智能應用，去年營收年成長高達25%，營收比重更首度突破4成，營收貢獻已逼近PC相關應用。

展望2022，雲端智能應用還是今年的成長重心，特別是伺服器電源新客戶及新產品布局效益顯現，除了運用於HPC/AI的4000瓦伺服器新產品廣受客戶好評外，Intel今年將推出Eagle Stream 新平台，有機會帶動產品升級，推升伺服器電源主流往1300-2000瓦邁進，公司也正積極的解決料況的瓶頸，預期下半年伺服器電源的營收將有機會較上半年大幅躍增。

群光佈局的新產品衛星通訊電源，公司經過一年多的蓄勢待發，今年業績即將起飛，營收可望逐季成長。另外，公司的資優生電競筆電電源，去年繳出亮眼成績營收成長近五成，今年需求維持火熱，營收預期維持雙位數成長動能。該公司也期許在多項高值產品戰線全開下，今年營收及獲利可望再創高峰。