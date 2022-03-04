佳世達營收護體 股價持穩站上所有均線

佳世達（2352）公布2月合併營收達178.7億元，年增22％、月減13％，續創同期新高紀錄。今（４）日股價上揚0.94%，股價更是站上所有均線，來到每股32.15元。

由於資通訊、醫療、智慧解決方案等事業均有良好表現，再加上聯合艦隊新成員的加入，都使得佳世達營收較去年同期成長。佳世達將於3月9日舉行線上法人說明會，說明去年營運成果與今年展望。

無獨有偶，佳世達集團旗下工業電腦廠友通資訊（2397）公布去年自結財報，合併營收為132.1億元，年增58.2%，2021年每股純益5.38元，優於2020年的3.54元。擬配息3.6元。

友通今日股價也表現持穩，上揚0.81％、來到每股62.2元。該公司表示，受到上游缺料、漲價的影響，以及遷移廠房產生額外製造成本，影響第四季毛利率與費用，但由於遷廠調整已完成，原物料問題也開始緩解，預計毛利率可望陸續恢復。

友通受惠於自動化、基礎建設、數位轉型帶起的換機潮，再加上智慧應用的積極推展，使得接單狀況良好，季營收逐步回升。面對暫時性的遷廠及上游缺料、漲價造成的毛利率問題，目前新廠已經正式啟用，原物料也陸續與客戶調價，缺料問題有望改善，並且有機會反映至未來獲利表現上。

此外，友通將持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求。未來除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，並且攜手集團夥伴，掌握市場新商機。