快訊

才說不輪流停電...台南5萬多戶又停電 民眾大罵：搞什麼？

老夫妻規劃遺產這麼做 花5萬元省300萬元土增稅

友通去年EPS 5.38元 擬配息3.6元

經濟日報 / 記者吳凱中／台北即時報導

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通資訊（2397）公布去年財報，稅後純益6.16億元，年增52.1%，每股純益（EPS）達5.38元。擬配息3.6元。友通指出，受到上游缺料、漲價的影響，以及遷移廠房產生額外製造成本，影響第4季毛利率與費用，但由於遷廠調整已完成，原物料問題也開始緩解，預計毛利率可望陸續恢復。

友通公告去年財報，全年營收132.11億元，年增58.2%。營業毛利25.21億元，毛利率19.1%，年減6.2個百分點。營業利益5.26億元，營益率4%，年減3.8個百分點。稅後純益6.16億元，年增52.1%，每股純益達5.38元。擬配息3.6元。

友通受惠於自動化、基礎建設、數位轉型帶起的換機潮，再加上智慧應用的積極推展，使得接單狀況良好，季營收逐步回升。面對暫時性的遷廠及上游缺料、漲價造成的毛利率問題，目前新廠已經正式啟用，原物料也陸續與客戶調價，缺料問題有望改善，並且有機會反映至未來獲利表現上。

此外，友通將持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求。未來除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，並且攜手集團夥伴，掌握市場新商機。

友通 毛利率 財報

延伸閱讀

半導體缺貨大盤點 關鍵在市場需求強弱 筆電業缺料率先舒緩 汽車業仍難解

永豐金法說會 去年EPS創歷史新高、股利上看0.9元

環狀線北機廠今動工 柯文哲、侯友宜憂缺工缺料

創惟元月EPS 1.42元

相關新聞

智原大漲後 輪誰漲？

烏俄戰爭開打，美股跌破低點，台股跟進殺出長黑，市場謠言四起，隨著各國紛紛加入制裁俄羅斯的一方，國際股市也跟著反彈，儘管目前風險仍高，但台股在和平紀念日之後，展開補漲反彈，當日指數反彈逾三百點，險些突破季線，量能維持高檔，顯然投機客仍在，目前局勢還得看國際股市的臉色，而已台股的地緣位置來看，股市反應已經很強了，若國際股市回穩，外資熱錢回來，台股又將重返榮耀。

全球晶片荒 力智、矽力成長強勁的壓箱寶

全球晶片荒仍未舒緩，加上車用、工業應用市場大幅成長，導致電源管理ＩＣ供應缺口難解，相關廠商在缺貨、漲價效應雙重加持下，營運表現亮眼。

群電去年全年每股純益7.22元 創新高

電源大廠群光電能（6412） 今日公布2021年財報，營收、盈餘、股息、ROE連續三年寫下歷史新高。去年全年營收403....

群創：今年景氣倒吃甘蔗

群創昨（2）日舉行法說會，釋出本季小尺寸電視面板價格開始止跌回升、中尺寸報價也趨近止跌的好消息，董事長洪進揚預期今年面板...

群創股利發放 採雙穩原則

群創去年每股純益5.53元，創近14年新高，法人關注配息動態，群創董事長洪進揚昨（2）日透露，群創採取穩健態度，今年沒有...

群創董座 釋三大營運方向

群創董事長洪進揚昨（2）日在法說會中提出未來營運三大策略方向，包括技術升級、場域建構，與新創事業，並提醒須留意通膨以及供...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。