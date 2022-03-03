友通去年EPS 5.38元 擬配息3.6元

佳世達（2352）集團旗下工業電腦廠友通資訊（2397）公布去年財報，稅後純益6.16億元，年增52.1%，每股純益（EPS）達5.38元。擬配息3.6元。友通指出，受到上游缺料、漲價的影響，以及遷移廠房產生額外製造成本，影響第4季毛利率與費用，但由於遷廠調整已完成，原物料問題也開始緩解，預計毛利率可望陸續恢復。

友通公告去年財報，全年營收132.11億元，年增58.2%。營業毛利25.21億元，毛利率19.1%，年減6.2個百分點。營業利益5.26億元，營益率4%，年減3.8個百分點。稅後純益6.16億元，年增52.1%，每股純益達5.38元。擬配息3.6元。

友通受惠於自動化、基礎建設、數位轉型帶起的換機潮，再加上智慧應用的積極推展，使得接單狀況良好，季營收逐步回升。面對暫時性的遷廠及上游缺料、漲價造成的毛利率問題，目前新廠已經正式啟用，原物料也陸續與客戶調價，缺料問題有望改善，並且有機會反映至未來獲利表現上。

此外，友通將持續提升產能，以滿足不同應用的客戶需求。未來除了聚焦在既有的自動化、5G、AIoT等產品，也會拓展市場到綠能、資安、Fintech等應用，並且攜手集團夥伴，掌握市場新商機。