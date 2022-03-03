偉詮電去年EPS 達近21年高點

烏俄戰爭開打，美股跌破低點，台股跟進殺出長黑，市場謠言四起，隨著各國紛紛加入制裁俄羅斯的一方，國際股市也跟著反彈，儘管目前風險仍高，但台股在和平紀念日之後，展開補漲反彈，當日指數反彈逾三百點，險些突破季線，量能維持高檔，顯然投機客仍在，目前局勢還得看國際股市的臉色，而已台股的地緣位置來看，股市反應已經很強了，若國際股市回穩，外資熱錢回來，台股又將重返榮耀。

2022-03-03 16:30