偉詮電去年EPS 達近21年高點
IC設計廠商偉詮電（2436）去年業績續創歷史新高，3日公布財報，去年每股純益為4.25元，則是近21年高點。展望本季營運，法人預期該公司將迎來史上最強的第1季。
偉詮電去年合併營收為36.01億元，年增37.4％，連兩年業績創新高，去年毛利率來到30.7％，是近18年高點，歸屬母公司業主淨利為7.5億元，年增1.2倍，每股純益為4.25元。
偉詮電去年第4季合併營收為9.7億元，季減0.4％、年增28.1％，歸屬母公司業主淨利為1.84億元，季增3.4％、年增10.5％，每股純益為1.05元。
法人指出，依照偉詮電過往營運軌跡，第1季業績表現通常呈現季減，第2季再升溫，並至少走高到第3季。依照其1月業績來判斷，本季應該會是其史上最強的第1季。
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