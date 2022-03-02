NXP終止大聯大旗下品佳代理權 影響約1.06%業績
半導體通路大廠大聯大（3702）於昨（2）日舉行法說會，該公司特別提到，產品原廠恩智浦（NXP）終止該公司旗下子公司品佳的產品代理權，預期對大聯大營收影響數約為去年營收的1.06％，相關影響已反映在日前公布的首季財測中。
根據大聯大日前公布的財測，若以新台幣27.7元兌1美元匯率來計算假設，預估首季營收將落在1,800億至1,900億元之間，約季減9.7％至4.6％，同時預估毛利率介於3.7％至3.9％，稅後淨利約24.11億元至27.89億元，約季減10.8％至季增3.1％，預估每股純益為1.44元至1.66元。
大聯大去年包括營收、營業利益、獲利與每股純益的表現，均創下歷史新高，首次全年賺進超過百億元與半個股本。
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