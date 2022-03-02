大聯大首季估季減4.7~9.7% 全年業績仍續挑戰新高

亞洲IC通路龍頭大聯大（3702）今日舉行法說會，提出首季營收及獲利展望，預估本季受到季節性淡季及子公司品佳中止荷商恩智浦代理線影響，營收將季減4.7~9.7%，介於1,800億元至1,900億元，毛利率與前一季相當，介於3.7~3.9%，每股純益約1.44元到1.66元，比去年第4季的1.61元微減。

大聯大表示，恩智浦今年起中止與品佳代理合約，對品佳營收影響數，以去年為基準約占1.52%，對大聯大控股影響數約1.02%，此影響已反映在第1季財測中，預估全年影響不大，公司仍樂觀今年營運將持續創新高。

大聯大公布去年營收7,785.73億元，年增27.7%，毛利率3.81%，優於前年的3.78%；營業利益1.77%，也優於前年的1.65%；去年稅後純益首度突破100億元，達144.67億元，年增41.5%，每股純益6.61元，都創歷史新高。

大聯大今日在法說中解釋，去年第4季毛利率降至3.6%，主因DRAM出貨比重拉高，拉低毛利率表現，但首季將回復正常水準；營業利益長期目標仍以拉升至2%為目標。

至於法人關切終端產品應用，大聯大副總經理林春杰表示，伺服器受惠五大資料中心持續因應雲端應用需求，持續增加資料中心規模，預期今年伺服器市場持續成長。

另外汽車電子，根據顧能（Gartner）預估今年汽車銷售數將由去年的7,700萬輛增至8,500萬輛，電動車滲透度將由去年的17%，推升至30%，相關汽車用子導人會很明顯提升。

手機市場，林春杰也預估隨著5G手機滲透率提升逾五成，預估今年仍會有高個位數成長。

至於法人關注的個人電腦（PC）領域，林春杰說明，包括Chromebook等消費型機種買氣雖因疫情趨緩而有減緩趨勢，但電競筆電市場需求仍很強勁，整體看，今年PC市場仍會持平，不會衰退。

至於供應鏈部分，他強調，採用成熟製程的IC如電源管理IC和微控制器（MCU）等，交期還是相當長，預估到今年底都不會紓解。但先進製程供給增加，產能已逐漸符合市場需求，預估有些品項會逐步恢復正常，有助紓解供應吃緊情況。

林春杰仍有信心大聯大今年營收仍會維持成長，成長動能包括智慧生活、AI自動化、邊緣運算如車用先進輔助駕駛系統（ADAS）、高效能運算晶片、元宇宙及第三代化合物半導等。