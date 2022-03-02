研華Q1淡季不淡 營收有望續創新高

工業電腦龍頭研華（2395） 今（2）日舉行線上法人說明會，研華預估，2022年第一季可望淡季不淡，挑戰去年第4季新高，營業利益率則估16%~18%間。

研華2021年全年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，年對年分別成長15%及14%。惟受零組件缺料及成本上揚影響，全年營業毛利率為37.8%，合併稅後淨利為82.5億元（年增14%），全年每股稅後盈餘達10.67元。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望2022年，受惠於各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，各事業體展望樂觀，整體營運動能強勁。

陳清熙進一步補充，受惠於工廠自動化、智慧能源管理、智慧醫療等應用需求明顯增溫，目前在手訂單創歷史新高水位，2021年接單／出貨比值（B/B Ratio）達1.56，隨出貨能量放大，預估2022上半年接單／出貨比值將更趨健康水位。整體晶片的供應皆往正向發展，預估今年缺貨狀況可望逐季改善，唯各類晶片緩解時間差異，對電子組裝業仍具挑戰，預計2022上半年將有8~10%的遞延交貨影響。產能部分，擴廠三成的計畫已完成，產能利用率亦近滿載，為未來的訂單出貨高峰預做準備。