愛普去年每股純益13.67元 每股擬配息6元

愛普*（6531）今日公布去年第4季及全年財報，去年稅後純益為20.25億元，以分割後股本計算，每股純益13.67元，若還原至未分割前，每股純益27.34元，獲利寫下歷史新高，董事會決議去年盈餘每股配息6元

愛普今日舉行線上法說會，公布去年第4季合併營收為17.38億元，年增72%，毛利率46%，仍維持在前三季水準。去年全年合併營收66.17億元，年增86%，毛利率46%。

由於愛普股票分割一股變二股，因此還原未分割前的每股純益及配息，分別為27.34元，每股配息12元 ，優於前年的每股配息5元。

愛普董事長陳文良表示，公司在去年第4季度受邏輯晶圓短缺問題的影響，財務表現上較第3季度略顯衰退，除IoT事業部的IoT RAM在連接與穿戴應用上的出貨數量受到影響外，AI事業部雖在授權與設計收入維持前季水準，但晶圓堆疊（WoW）的出貨量仍受到長短料問題的衝擊。

愛普*預期，邏輯晶圓短缺問題緩解後，今年整體營運仍將維持成長的態勢。

陳文良表示，愛普的IoT RAM，在應用面持續擴展下，仍將持續成長，同時憑藉技術及客製化優勢，維持高毛利區間水準。他進一步指出，愛普在IoT領域擁有市場領先者地位，主要原因在於愛普在產品開發初期，即與客戶共同合作開發，並依據客戶需求，提供效能最大化、規格客製化之產品，客戶依存度相當高，並能在客戶有變更設計需求時，在第一時間提供解決方案，故維持市佔率的領先地位。

除既有應用領域外，陳文良也表示，愛普即將跨足到矽電容器（Silicon Capacitor，也稱IPD）的新領域。

陳文良說，電容是電路不可缺少的零件之一，傳統的結構是將電容裝在電路板上，而矽電容就是用IC技術在矽晶圓上做的電容。愛普借用了DRAM堆疊（stack capacitor）技術以取代傳統深槽刻蝕（Deep trench）作法來研發設計矽電容器。

陳文良接著說，用堆疊技術做的矽電容相比於傳統電容更薄，密度更高，愛普已耕耘這個技術上多年，預期將在今年下半年可開始營收貢獻；長線來看，IoT事業群的營運向上趨勢不變