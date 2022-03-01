俄烏衝突國防軍工概念股夯 IPC研華、樺漢、神基入列

俄烏衝突下，軍工概念股今（１）日股價表現備受關注，砷化鎵整合元件廠全訊（5222）今日早盤即亮燈漲停，來到每股168.00元。台股還有不少軍工概念股，在科技股中最倍受矚目的就是工業電腦族群，像是研華（2395）、凌華（6166）、神基（3005）、樺漢（6414）、事欣科（4916）等，均佈局軍工規產品多年。

據悉，由於軍規市場要求高精密度、高可靠度與信賴度的產品，還要接受耐衝擊與震動、嚴寒與酷熱等測試驗證，雖然一開始門檻高，但是一旦被客戶採用，訂單均相當穩定且毛利率高，不少工業電腦公司均在多年前就已踩入軍工規領域市場。

樺漢旗下則有德國上市嵌入式應用與工業控制領導品牌Kontron AG，就有堅固耐用、支持聯網軍事系統的軍工規產品線。此外，樺漢多年前投資總部位在美國的AIS，其人機介面產品應用在醫療、軍規及工業4.0領域。

凌華科技提供VPX軍規單板電腦產品線，以滿足在尺寸、重量和功率（SWaP）的軍事應用中的惡劣環境。VPX是下一代關鍵嵌入式系統的主機板外形尺寸標準。

研華2019年則成立以色列分公司，研華自2013年率先進入以色列市場，開發網通安全、航太、國防和軍工領域業務，研華在當地也已經成為工業主機板的代名詞，具市場優勢。

神基則為國際強固型工業電腦品牌商，並為強固型電腦的龍頭，近期推出ZX10全強固型平板電腦，為Getac Android強固型平板產品線再添生力軍。ZX10是一款搭載Android 11作業系統的多功能新型10吋裝置，適用於公共安全、公用事業、能源、交通運輸和物流、製造、汽車和國防等產業用戶，並將於本月份3月上市。

事欣科表示，從商用航空機上娛樂設備到軍用航太等級國防電子組件，甚至是好奇號(Mars Rover)火星車與太空站等航太設施皆採用我們的產品。事欣科技擁有製造航太和國防電子組件的豐富經驗。

事欣科技提供整合子系統、PCBA、耐用機箱、以及超過20多年來提供的電纜組件和線束等服務。提供軍事與航太電子代工製造(EMS)的完整一站式服務，用於新產品的導入，現有產品的大批量生產以及介於兩者之間的所有規模產品。