被折價換股合併 亞太落入跌停鎖死、近2萬張跌停求售

遠傳（4904）跟亞太電信（3682）上周五宣布合併，遠傳發行新股與亞太電信換股合併，亞太電信消滅，遠傳存續，每1股的亞太電信換遠傳0.0934406股，以上周五收盤價計算，亞太電信每股約6.04元，跟當天股價相比折價24.2%，受到折價換股合併影響，亞太電信今天一開盤就落入跌停鎖住，下跌0.79元，跌停價7.18元，仍有近2萬張掛跌停價求售。而亞太電信最大股東鴻海（2317）轉持有遠傳持股比例約4.02%。遠傳早盤則上漲0.6元，股價來到69.9元。

遠傳和亞太電信自2020年9月起策略結盟，推動推動5G網路及頻譜資源效益極大化簽署3.5G頻段5G網路共頻共網，2021年8月展開共網服務。

受到台灣大（3045）去年底宣布合併台灣之星影響，遠傳與亞太電信也擴大合作，近期遠傳跟亞太電信已經送件申請，遠傳持有亞太電信將來到23.8%，現在更宣布換股合併，未來亞太電信將消滅，台灣電信市場回到新三雄時代。

遠傳合併亞太電信後，用戶數來到920萬戶，去年合併營收總計為979.7億元，遠傳總經理井琪表示，雙方合併案仍須經過主管機關NCC及公平會審核通過，目前合併基準日擬暫定9月30日，合併後首年效益發酵，營收跟稅前息前折舊攤提前獲利EBITDA都可望成長，法人表示，遠傳2023年營收可望達千億規模。