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聯發科入股利多出盡 鈺太跌停鎖死

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導

IC設計大廠聯發科（2454）上週晚間公告，以策略性投資人身份入股鈺太（6679）。公告後今（1）日以平盤487元開出後，一度漲至最高490元後，股價隨即一路下殺至跌停價438.5元。

鈺太25日股價表現亮眼，早盤拉上漲停，一路鎖死到底，收盤還有2,100張買單高掛；25日聯發科晚間即公告，將以不超過30億元額度內，以策略性投資人身分，透過兩家子公司參與微機電（MEMS）麥克風業者鈺太的私募案，聯發科將成為鈺太最大股東。此外，「創投教父」柯文昌，也以旗下普訊開發參與這次鈺太私募案。

不過，聯發科入股消息公布後，1日開盤後小幅上漲3元後，隨即一路下殺至跌停價438.5元，委賣張數逾百張。

聯發科 私募案

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