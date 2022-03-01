廣閎科上櫃首日開紅盤 今年業績邁向續增雙位數百分比

IC設計廠廣閎科（6693）於今（1）日掛牌上櫃，並開出紅盤，該公司董事長暨總經理林明璋在掛牌典禮中致詞，談到創業過程的艱辛時一度哽咽。展望今年，他表示，希望業績能朝向持續成長雙位數百分比的目標邁進。

廣閎科承銷價為116元，1日掛牌後，早盤漲幅一度逾一成。

廣閎科去年合併營收為12.12億元，年增40.9％，首次年度營收規模超過10億元大關，今年1月合併營收為1.21億元，月增0.8％，已連五個月創單月業績新高。

廣閎科的主要產品包括功率金氧半場效電晶體（Power MOSFET）、無刷直流馬達（BLDC）驅動控制模組，以及新發展的數位類比可程式化系統單晶片散熱風扇驅動IC產品線。

目前廣閎科BLDC驅動控制模組的營收比重已超過三成，系統單晶片散熱風扇驅動IC的營收比重在去年大約僅個位數百分比，今年有機會超過一成。林明璋指出，預期在未來一、二年內，這兩大產品線的業績占比將會過半。