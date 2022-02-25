研華去年賺進一股本 配發現金股利8元

全球工業物聯網領導廠研華公司（2395）今（25）日舉行董事會，2021年營收及獲利雙創歷史新高紀錄，全年每股稅後盈餘達10.67元。

研華今日董事會並決議盈餘分派案，每股擬配發現金股利8元，維持75%高配發率。以今日收盤價366.50元計算，殖利率為2.1%。

研華公佈2021年第四季暨全年合併財務報告。研華2021全年合併營收586.22億元，較2020年成長15%，營業毛利為221.32億元（毛利率37.8%），合併稅後淨利為82.5億元、年增14%，全年每股稅後盈餘達10.67元。

在單季營運部分，研華2021年第四季合併營收達157.44億元，較去年同期營收年增23%，亦較上季營收成長2%。單季營業毛利為60億元（毛利率38.1%），合併稅後淨利為22.73億元（年增率33%），第四季合併每股稅後盈餘達2.93元。研華第四季營收再創新高，單季獲利亦為歷史次高紀錄。

研華指出，若以美元表達，研華2021年營收正式突破二十億美元大關，年對年成長21%。整體營運以區域別而言，中國及新興市場最為強勁，年對年分別成長32%及47%；北美、歐洲、台灣及南韓等主力市場亦呈雙位數高成長。各事業群表現方面，以工業物聯網事業群、服務物聯網事業群及綜合服務事業表現最佳，年對年分別成長29%、27%及27%；而應用電腦事業群年對年微幅下降。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，各主要市場基礎建設升級，以及電動車等新能源相關需求強勁，推升研華全年營運締造新猷，整體表現略優於先前預估。第四季接單/出貨比值（B/B Ratio）達1.72，累計2021年BB Ratio則為1.56，整體接單狀況持續暢旺。

展望2022年，儘管供應鏈的挑戰因素猶在，研華在組織面、產能面、市場面皆持續進化，企業內部加速數位轉型、提升管理效能，產能擴充計畫亦提前完成，加上各主要工業國積極對應氣候變遷的挑戰，帶動工廠自動化、智慧節能環保、智慧城市等應用蓬勃發展，我們有高度的信心能充分掌握此波物聯網之成長契機，整體營運成長可期。