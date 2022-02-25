緯穎去年EPS 49.46元 創歷史新高

雲端伺服器大廠緯穎（6669）2021年第四季合併營收達新台幣568.79億元，營業淨利為34.20億元，稅前淨利為33.10億元，稅後淨利為26.14億元，每股盈餘為新台幣14.95元。第四季營收創單季歷史新高，單季營收年增8.3%。毛利率8.0%，營益率6.0%，稅後淨利率4.6%。

2021年度合併營收達新台幣1926.26億元，年增3.0%，創歷史新高。惟受物價通膨及新台幣升值影響，毛利率、營益率、稅後淨利率分別年減0.1個百分點至8.1%、5.9%、4.5%。基本每股盈餘為新台幣49.46元，創歷史新高。

展望2022年，因應遠距工作、教學與各種AI應用需求，雲端資料中心產業持續成長，但整體供應鏈風險仍在，公司透過與上下游客戶供應商協同合作，並在未來兩三年持續擴展全球據點，以達到目前五到六倍的產能規模，維持營運穩定及彈性。

因應產業持續成長及客戶的強勁需求，公司積極備料，為充實營運資金，本次董事會通過對子公司Wiwynn International Corporation增資美金4億元。並為擴增產能，對子公司Wiwynn Technology Service Malaysia SDN. BHD.增資美金2,800萬元。

本公司董事會通過於普通股不超過17,000仟股之額度內，視市場狀況及公司需求，擇一或以搭配之方式執行籌資 : 辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或以私募方式辦理現金增資發行普通股及／或以私募方式發行新股參與海外存託憑證案。