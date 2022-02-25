神達去年EPS 10.01元 配發現金股利每股2元

神達投控（3706）今（25）日召開董事會後，公佈110年財務報告。全年合併營收為421.86億元，較前一年度成長3%，歸屬母公司稅後淨利為119.61億元，較前一年度成長310%，每股稅後盈餘(EPS)為10.01元。會中通過盈餘分派案，將配發股東現金股利每股2元。

神達指出，去年稅後淨利大幅增加，係因轉投資TD SYNNEX Corp.於110年9月1日合併Tech Data發行新股，致持股比例降，依IFRS規定，由「權益法」改為「透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產」，因而認列一次性評價利益及估列相關所得稅後的處分利益為68億元，每股稅後盈餘為5.66元，由於並未實際處分，故屬於未實現利益。