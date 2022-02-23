精誠去年獲利下滑 全年每股獲利4.9元

精誠資訊（6214）公布去年業績，其中，去年全年稅後純益為12.13億元、全年每股稅後純益4.9元，全年獲利及每股稅後純益均較前一年下滑，對於去年獲利大幅下滑，精誠表示，就本業來說仍是成長表現，但去年因財務投資利益減少，使得全年獲利較前一年衰退。

精誠資訊公布去年全年合併營收為295.3億元，年增24.4%，連續6年創下新高，不過，去年全年稅後純益為12.13億元，較前一年衰退27.2%，去年全年每股稅後純益為4.9元，每股獲利表現是近三年低點。

精誠第四季合併營收為75.75億元，較前一季小幅下滑2.65%，較前一年同期成長15.78%，第四季稅純益為1.42億元，較前一季下滑38%，也較前一年同期下滑71.8%。

對於去年營運表現，呈現全年營收連續第六年成長，但全年獲利卻是近三年低點，該公司表示，去年稅後淨利主要因為財務投資利益減少，使得去年全年獲利較前一年同期下降。

展望今年，精誠表示，目標成為台灣最大雲服務收入公司，發展全台最大最完整的自有雲應用生態平台服務，介接AWS、Azure、GCP等3大公有雲，以及Oracle與IBM企業雲，提供一站式訂閱服務，加快雲服務落地應用與台商全球供應鏈的跨域服務。

此外，精誠也將以成為台灣資安監控第一為目標、深耕企業電商、連結Martech解決方案、推動綠色科技解決方案，以及發展精準醫療產業創新基因研究製程服務等等。今年更將加碼投資海外事業，走出台灣，初期以亞洲為發展腹地，進入東南亞以及東北亞市場，與新創企業與當地夥伴合作，爭取世界級的市場與客戶。