欣興Q1載板續看旺 提前預訂ABF擴產設備

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導
欣興提到，去年載板營收75%為ABF載板，其餘為BT載板，今年目標資本支出多數八成用於載板擴充。聯合報系資料照片／記者尹慧中攝影
欣興提到，去年載板營收75%為ABF載板，其餘為BT載板，今年目標資本支出多數八成用於載板擴充。聯合報系資料照片／記者尹慧中攝影

欣興（3037）財務長暨發言人沈再生今日在法說會上提到，ABF載板需求總量持續大逾BT載板，不過BT載板仍有應用強項，ABF要買到設備的時間更長也反映市場需求暢旺，不少客人積極預定更長期的產能，因此公司也積極預先下單設備。

欣興提到，去年載板營收75%為ABF載板，其餘為BT載板，今年目標資本支出多數八成用於載板擴充。

展望今年首季，欣興提到載板去年第4季稼動率 70-75%，今年首季維持，對欣興本身載板稼動率此水準已是滿載，HDI稼動率去年第4季85-90%，首季約70-80%，PCB稼動率將從去年第4季80-90%在今年首季略降至70-80%，軟板稼動率則約從去年第4季75-80%在今年首季降至小於70%。

沈再生指出，去年資本支出實際約300億元，其中20億元設備款挪到今年，另外20億原廠務費用挪今年加速進行，主要用於光復廠。

欣興 法說會 營收

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