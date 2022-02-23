群創3月2日舉行線上法說會 發布營運展望

群創（3481）今（23）日公告，將於2022年3月2日舉辦2022上半年法人說明會，將評明2021年第4季公司營運成果及未來營運展望。

群創日前已公布去年營運成果，稅後純益575億元，年大增35倍，創歷史新高，相當於一天賺進1.58億元；每股稅後純益5.53元，來到近14年新高。群創展望本季在淡季效應下：大尺寸面板出貨與上季持平；ASP季減1-3%。中小尺寸面板出貨季減7-9%。

群創去年第4季營運成果，稅後純益為60億元，EPS為0.56元。折舊及攤銷為89億元，資本支出為106億元。第4季整體出貨面積759萬平方公尺，季增3.7%，液晶面板售價為每平方公尺372元美金。中小尺寸營收為157億元，季減11.3%；中小尺寸合併出貨面積87.9萬平方公尺，季減3.5%。

群創2021年整體出貨面積為2,909萬平方公尺，年增1.82%；中小尺寸方面，去年出貨量共計3.31億片，與2020年出貨量2.92億片相比增加13.4%。

去年第4季營收以產品應用別區分，可攜式電腦為35%，手機及商用產品為26%、桌上型螢幕為13%、電視為26%；以產品尺寸別區分，10吋以下為19%、10到20吋為38%、20到30吋為15%、30到40吋為4%、40吋以上為23%。

群創表示，回顧2021年第4季為傳統淡季，加上缺料、零組件長短料問題及全球貨運塞港的不確定性因素下，造成拉貨動能減緩。但受惠商用產品需求強勁，群創持續採動態調整產品組合、提升產品附加價值以優化獲利，降低景氣波動影響。