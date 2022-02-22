義隆去年業績新高 配息13.5元

觸控IC大廠義隆（2458）於22日召開法說會，公布去年每股純益高達17.64元。該公司董事長葉儀晧表示，今年還是希望業績能小幅成長。

同時，義隆公布擬配發每股現金股利13.5元，以其22日收盤價175.5元來計算，殖利率高達7.6％。

義隆去年合併營收為183.27億元，年增21.3％，連四年業績攀登歷史高峰，歸屬母公司業主淨利為51.03億元，年增57.2％，每股純益為17.64元，淨利與每股純益同創歷史新高，首度全年賺進超過50億元。

目前義隆是每年一次發放股利，但該公司昨日在法說會中預告，將從下一年度開始，上、下半年都將各發放一次股利。

展望本季，義隆預期單季業績將介於40億至42億元之間，等於季減3.8％至季增0.9％之間，毛利率約介於46.5％至48.5％之間。