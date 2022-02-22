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義隆現金股利大放送 殖利率逾7%

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

觸控IC大廠義隆（2458）於22日召開法說會，公布去年每股純益高達17.64元。該公司董事長葉儀晧表示，今年還是希望業績能小幅成長。同時，義隆公布擬配發每股現金股利13.5元，以其22日收盤價175.5元來計算，殖利率高達7.6％。

義隆去年合併營收為183.27億元，年增21.3％，連四年業績攀登歷史高峰，歸屬母公司業主淨利為51.03億元，年增57.2％，每股純益為17.64元，淨利與每股純益同創歷史新高，首度全年賺進超過50億元。

義隆去年第4季合併營收為41.61億元，由於是淡季，加上Chromebook相關拉貨動能減緩，季減16.3％、年減10.4％，歸屬母公司業主淨利為13.21億元，季減3％、年增10.6％，每股純益為4.64元。

目前義隆是每年一次發放股利，但該公司已在法說會中預告，將從下一年度開始，上、下半年都將各發放一次股利。

義隆 股利

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