業內外都亮眼 鼎元去年每股賺2.41元

LED廠鼎元（2426）公布去年營運數字，由於去年該公司感測產品不僅全年一路產能滿載，報價更是出現幾波調漲，推升該公司去年全年營運表現，再加上該公司去年處分香山廠的業外貢獻，使得該公司去年全年每股稅後純益達2.41元，寫下逾10年的新高。

目前鼎元在感測元件上是國內最大廠，主力產品則涵蓋感測元件與發光元件二大部分，近幾年該公司積極擴產則是以感測元件為主，目前營收佔比各約五成，在接單上，近幾年鼎元的感測元件應用廣泛，出貨領域包括橫跨醫療、自動化設備、航太、車用與 3D 感測等；由於感測元件毛利表現較佳，隨著需求持續擴增，鼎元近年相關營收占比也持續拉升，去年鼎元感測接單一路滿載之下，推升去年全年營運表現。

除了本業營運成長之外，去年鼎元也處分新竹香山廠，該舊廠出售金額為6億元，由於是鼎元的老廠房，購入時間極早，處分利益多達3.79億元，每股獲利貢獻達到1.2元。

此外，該公司仍持有LED設備大廠惠特（6706），由於惠特去年股價持續上漲，該公司認列未實現利益約1億元，每股獲利貢獻也有0.3元。

由於去年鼎元本業營運表現成長，再加上二項業外貢獻，使得鼎元去年全年營收31.63億元，較前一年大幅成長30.25%，去年全年稅後純益高達7.24億元，年成長率達138.15%，全年每股稅後純益達2.41元。