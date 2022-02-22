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欣興換股併旭德 換股比率0.219比1

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

欣興（3037）今日和旭德（8179）共同宣布，將由欣興換股併旭德，暫訂換股比例為1股旭德換發欣興0.219股，合併後欣興電子實收資本額約為新台幣152億元。

依據雙方說明，合併案擬採吸收合併方式進行，以欣興電子為存續公司，預計合併基準日為111年10月1日。

依據說明2021年欣興電子合併營收約為1,045.6億元，稅後盈餘約為135億元，旭德科技合併營收約為48.2億元，稅後盈餘約為5.9億元。

兩家公司2021年之合計總營收約為1,093.8億元，約美金39億元，合併後將大大提升全方位服務客戶的能力及市場領導的地位。

欣興電子產品線涵蓋IC載板、HDI板、多層板、軟板與軟硬結合板等各式印刷電路板，產品廣泛應用於AIoT、Computing、Networking、Consumer等領域。旭德科技專精於5G SiP、OCM、mini LED、各式傳感器(Sensor)、及其他等特殊應用領域之載板研發與製造。

依據說明，兩家公司合併預計應可獲致之綜效包含，1.載板技術與產品互補2.整合資源加速重點項目擴廠，提前滿足市場需求3.佈局第三類半導體載板的技術開發，在電動汽車、自駕車、高速高頻、元宇宙等領域發展。4.強化智慧製造、客戶滿意、並降低營運成本，增進員工、股東的福祉。

欣興電子 營收

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