華電網去年營收創高 今年拚續創新高

華電網（6163）近年來隨著市場快速變化也因應轉型，尤其近年在5G智慧應用及物聯網相關領域展現過去布局成果，去年全年合併營收創歷史新高，董事長陳國章表示，公司積極整合內部資源，並鎖定資通訊、數位媒體、智能應用、資安等四大主軸做為未來營運重點，該公司今年將力拚維持全年營收續成長並再創新高。

華電網去年營收61.92億元，年增38.16%，創歷史新高，陳國章表示，過去華電網在3G、4G時代，主要客戶只有國內的五大電信商，但隨著5G快速發展，公司確實明顯感受市場及下游的應用快速變化，公司在營運策略及面向上也快速轉型因應，而隨轉型布局陸續發酵，推升去年全年營收創下歷史新高。

華電網指出，過去在4G之前的通訊，公司營運以電信為主軸，營運雖然穩定，但營運面向也較受限，但全球邁入5G世代之後，最大的商機就是萬物連結，多領域的垂直整合商機相當可觀，華電網具有優勢的ICT的基礎。未來將營運布局規畫成6大領域，包括電信、科技、政府、媒體、金融和交通產業。

此外該公司也指出，過去在營運上，幾乎都是以電信為主要營收來源，去年在其餘快速成長下，營運比重逐漸變化，陳國章指出，希望在二年之內，營收比重分配上，希望政府、電信、企業占比各三成，強化電信以外的營運成長。

對於未來營運展望，華電網則是指出，近年來已陸續為政府、電信業、航太業、風電等產業客戶建置5G專網與智慧應用方案，看好隨台灣ICT產業景氣回升，政府、企業數位轉型需求興起，未來將加速物聯網、智慧城市、智慧交通等應用，將成為公司今年一大新營收成長動能，公司也看好今年營收可望續創新高。