欣興、旭德雙雙停牌傳合併 有沒有效益法人這麼看

交易所公告欣興（3037）今（22）日將暫停交易，市場傳出欣興、旭德將合併，法人認為，欣興和旭德營運規模差距大，不過產品項目不同，會有些微合併效應。

法人表示，目前欣興持有旭德30.59%的股份，且兩家廠商的產品應用別不同，將會有些合併效應。後續尚需觀察欣興若合併旭德，是以現金還是換股方式合併，若以換股合併，因欣興股本將膨脹，因此獲利貢獻會被小幅稀釋。

欣興與旭德的獲利率相近，旭德2020年毛利率21.7%、營利率11.2%、淨利率12.2%，去年上半年每股純益0.13元。如以旭德去年上半年獲利金額推算全年獲利，相當於欣興每股純益0.2~0.3元（3%）。

欣興為ABF載板大廠，亦有生產BT載板，法人指出，欣興的BT載板以手機晶片、天線、記憶體為主，軟板方面以手機和真無線耳機應用為主。另由於美系大廠變更設計，近年軟板轉向爭取筆電平板訂單。

旭德產品項目為BT載板和軟板，以成熟製程產品為主。載板產品包括RF SiP、LED Lighting、OCM、Sensor、5G related、PBGA/CSP/TFBGA等，軟板產品包括TAB、COF、INK、EMV TAB等。

欣興將在下午發布重訊公告相關消息，相關停牌措施引發外界各種臆測，不過上述相關預測皆尚未經過公司證實。