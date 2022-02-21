傳欣興將換股併旭德？業界預測將有兩大效益

載板龍頭欣興（3037）以及欣興集團投資的興櫃BT載板廠旭德（8179）將於22日同步暫停交易，引發市場各種猜測，其中欣興集團內部投資架構整併，也就是欣興換股併旭德的呼聲頗高，不過欣興今日並未證實。

業界認為，由於旭德BT載板應用為成熟製程，欣興BT載板則瞄準先進製程，因此若欣興有望以換股方式併旭德，將有助目前正計畫擴充光復廠生產的欣興，同時也因完整規畫將能提升光復廠區整體擴充效益。

其次，業界也指出，旭德BT載板和欣興產品線區隔，包含RF、CSP、PBGA、LED、MEMS等，目前相關應用穩健且挹注旭德去年上半年獲利成長，依據旭德財報去年上半年每股稅後純益0.74元，優於前一年度同期，若併入欣興在忽略換股因素下，預計對欣興本身也將有獲利挹注。