快訊

獨／節目上個月首播 「大導演小食光」主持人陳偉驚傳驟逝

傳欣興將換股併旭德？業界預測將有兩大效益

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

載板龍頭欣興（3037）以及欣興集團投資的興櫃BT載板廠旭德（8179）將於22日同步暫停交易，引發市場各種猜測，其中欣興集團內部投資架構整併，也就是欣興換股併旭德的呼聲頗高，不過欣興今日並未證實。

業界認為，由於旭德BT載板應用為成熟製程，欣興BT載板則瞄準先進製程，因此若欣興有望以換股方式併旭德，將有助目前正計畫擴充光復廠生產的欣興，同時也因完整規畫將能提升光復廠區整體擴充效益。

其次，業界也指出，旭德BT載板和欣興產品線區隔，包含RF、CSP、PBGA、LED、MEMS等，目前相關應用穩健且挹注旭德去年上半年獲利成長，依據旭德財報去年上半年每股稅後純益0.74元，優於前一年度同期，若併入欣興在忽略換股因素下，預計對欣興本身也將有獲利挹注。

欣興

延伸閱讀

載板龍頭欣興22日暫停交易 業界兩猜測

華邦電、長榮航 聚焦

國邑明天登錄興櫃

富采、惠特 押長天期

相關新聞

載板龍頭欣興22日暫停交易 業界兩猜測

交易所公告載板龍頭廠商欣興（3037）22日將暫停交易，對於相關情況，目前PCB與載板業界分別預期，可能是欣興內部持續優...

大立光決議 去年度下半年配發股息39元

大立光（3008）21日召開董事會，決議去年度下半年盈餘配發39元現金股利，合計上半年每股發放31元股利，全年共配發70...

東陽自結1月稅前EPS 0.2元 盤中股價逆勢小漲

東陽（1319）1月自結合併稅前淨利 1.2億元，稅前EPS 0.2元，今天股價逆勢小漲，盤中來到33.4元，小漲0.6...

貿聯 今年EPS挑戰22元

貿聯-KY（3665）今年美系電動車大客戶持續開出新產能，法人看好有望挹注貿聯車用部門持續維持高成長，相關業務2022年...

錸寶、智晶轉型 動能強勁

被動有機發光二極體（PMOLED）雙雄錸寶（8104）、智晶轉型突圍有成，去年營運雙雙繳出近三年新高的好成績。展望今年，...

電信業攻5G 衝出成效

電信業者加碼加速建設5G衝出成效，國際測速機構Opensignal公布全球5G網路體驗報告，台灣下載速度名列第15，遊戲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。