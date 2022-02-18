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富邦證券輔導 新應材興櫃掛牌

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

富邦證券輔導的新應材股份有限公司（4749）2月15日興櫃掛牌。富邦證券資深副總經理吳春敏表示，新應材公司專注於特殊原料合成、純化，創新配方材料，為台灣少數能提供半導體前段先進製程與後段先進封裝等關鍵化學品的材料供應商，期許為台灣半導體材料自主做出重大貢獻。

新應材公司自2003年成立至今，致力於研發與製造半導體及顯示器應用的特用化學材料，每年投注超過10%營業額作為研發經費，建立堅強研發團隊，研發人數逾三分之一，累計取得九項科專計畫，近年申請專利持續以倍數增長。自行研發產品已廣泛應用到下列四大專業領域：

1. TFT-LCD應用材料：新應材公司持續穩定量產銷售，並依客戶需求提供功能及品質進化版的產品，持續擴大市場佔有率，現已成為全球TFT-LCD光阻材料的主要供應商。

2. Micro-LED應用材料：Micro-LED是公認的顯示器明日之星，新應材公司已率先布局相關應用材料專利，並已成功開發QD量子點關鍵材料、各型光學材料及封裝材料等，以協同客戶實現創新產品應用領域。

3. CIS影像感測器及半導體光學元件應用材料：新應材公司領先台灣業界率先布局新世代影像應用技術，為CIS指標性客戶量身開發客製化的材料，成為CIS影像感測器材料的領導廠商。

4. 半導體先進製程材料：自2020年起陸續於台南與南科高雄園區建設半導體先進製程材料的生產基地，現已有一指標性產品穩定量產出貨。新應材公司正積極建置與半導體客戶同級的實驗室與量產線，以符合半導體3奈米以下製程要求與規範，並將持續以「自主創新設計、快速產品開發、深耕台灣製造，以及即時的客製化服務」的企業宗旨，深化與客戶的密切合作。

根據SEMI資料顯示，台灣為晶圓代工和先進封裝基地的重鎮，為全球半導體材料主要消費地區，受惠半導體需求成長逐步走高，半導體材料市場亦穩定成長。

新應材公司2020年營收11.52億元，稅後淨利0.24億元，每股稅後純益(EPS)0.39元；2021年自結營收16.12億元，稅後淨利1.12億元，EPS 1.39元。新應材公司近年來積極開發半導體領域特化材料，已打入國內從事晶圓代工的知名上市公司先進製程，目前仍為該客戶研究開發其他半導體先進製程特化材料，預估未來半導體先進製程特化材料將成為新應材公司的主要成長動能，隨著產業趨勢發展，未來營運成長可期。

半導體 晶圓代工

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