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台灣半導體產值去年衝破4兆元 今年挑戰4.8兆元

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台灣去年半導體產業去年總產值首度突破4兆元、達 4.08兆元，年增26.7%。工研院產科國際所（IEK）預期，今年產值可望進一步達 4.8兆元，年增仍達17.7%。示意圖／法新社
台灣去年半導體產業去年總產值首度突破4兆元、達 4.08兆元，年增26.7%。工研院產科國際所（IEK）預期，今年產值可望進一步達 4.8兆元，年增仍達17.7%。示意圖／法新社

台灣半導體協會今日引用工研院產科國際所調查報名，去年半導體產業去年總產值首度突破4兆元、達 4.08兆元，年增26.7%。工研院產科國際所（IEK）預期，今年產值可望進一步達 4.8兆元，年增仍達17.7%。

IEK調查指出，受惠晶圓代工需求暢旺，加上漲價效應帶動，去年全球半導體業產值達 5559 億美元，年增 26.2%，其中總銷售量成長 20.2%，平均銷售單價增幅約5%。

至於台灣，去年半導體業產值首度突破4兆元。其中，IC設計業成長最強勁，產值達1.21兆元，年增42.4%；IC封裝業產與IC 測試業產值年增幅也超過15%。

IC 製造業去年產值2.22兆元，成長2.4%，其中晶圓代工達1.94兆元，成長 19.1%；記憶體及其他製造則是2,879億元，年增達51%。

IEK預估，今年台灣 IC 設計、製造、封裝及測試業產值可望持續同步成長，其中IC製造業產值可望續增 22.3%，晶圓代工更將大幅成長 24%，預估整體半導體總產值將達4.8兆元。

晶圓代工 半導體

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