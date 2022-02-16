中信證券主辦嘉基現增今開放申購 價差超過2萬元

中國信託綜合證券主辦嘉基科技（6715）發行現金增資普通股共3,500張，其中2,625張為原股東認購、525張為員工認購，剩餘350張依法對外公開承銷，銷售價格每股95元，今（16）日開始申購，申購期間自2月16日至2月18日三個營業日，2月22日抽籤，預計3月3日現金增資新股發放上市。昨（15）日收盤價為117元，預期中籤報酬率達23%，價差超過新臺幣2萬元，可望掀起申購風潮。

嘉基2011年成立，為嘉澤（3533）轉投資成立的子公司，主要產品為Thunderbolt高速資料傳輸線，2012年即通過Intel認證，全球僅三家廠商通過。嘉基的高速傳輸產品設計技術具競爭優勢且客製化能力強，全球三大筆電廠Dell、HP及Lenovo皆使用嘉基提供商用機種的擴充基座Thunderbolt傳輸線以及USB傳輸線，總計占嘉基營收比重約七成。

今年新型筆記型電腦應用規格將從TBT3升級至TBT4，嘉基為國內唯一通過認證的廠商，TBT4新產品預計將於今年第1季末開始大量出貨，加上第2季開始Apple所有螢幕將採用TBT，傳輸線市場的成長動能進一步推升營收與毛利率，營運成長可期。

中信證券主辦「嘉基一」可轉債競拍已於今年1月19日掛牌，得標均價116.22元，為近六個月無擔保可轉債最高，本次嘉基辦理現金增資，預計可募集新臺幣3.32億元，充實公司營運資本。