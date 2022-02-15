創惟公告 去年12月每股純益0.96元

高速傳輸介面IC業者創惟（6104）今（15）日公告去年12月自結數，單月獲利達8,600萬元，每股純益0.96元，較前年同期轉盈，累計2021年11月至12月稅後純益達1.61億元，逼近前一季度約90%的水準。

法人指出，創惟2021年不斷受惠遠端商機帶起的筆電需求，使創惟USB Hub控制IC及Type-C等相關產品線出貨動能強勁，即便當時外界認為後續筆電需求恐將放緩，不過創惟出貨表現依舊呈現供不應求，帶動創惟去年第4季繳出亮眼成績單。

創惟2021年第4季營收10.42億元，季增19.6%、年增63%，昨日累計去年11月至12月稅後純益達1.61億元，逼近前一季度約90%的水準，每股純益1.79元，遠高於前一年同期的0.25元。

另外，創惟日前公告今年元月營收首度衝破4億元大關，至4.31億元，創歷史新高，展望2022年全年營運，法人認為在Type C 趨勢延續，加上USB Redriver、USB4逐步放量，創惟2022年全年營收也將挑戰再寫新猷。