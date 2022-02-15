快訊

獲獎校長遭小三控訴始亂終棄 家長、當地人震驚

染疫桃機航警傳染給孫子 幼兒園今停課、全員採檢

原相估計本季業績 可能季減約一成

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

感測IC大廠原相（3227）於15日舉行線上法說會，公布去年每股純益為11.32元，是2008年以來高點。同時，該公司估計本季業績可能季減一成左右。

原相去年第4季合併營收為16.43億元，受到客戶端長短料、庫存調整，以及部分產品進入淡季等影響，季減30.4％、年減33.4％，稅後淨利為1.63億元，季減66.1％、年減65％，每股純益為1.12元。

原相去年合併營收為88億元，創歷史新高，年增8％，歸屬母公司業主淨利為15.75億元，為歷史次高表現，年增8.1％，每股純益為11.32元。其去年毛利率為57.1％，比2020年小減0.8個百分點，主要是受到新台幣升值及成本上漲的因素影響。

去年原相的滑鼠應用業務小幅成長，但遊戲機相關業績則年減約一成，主要成長動能是來自於光學追蹤感測（OTS）與真無線藍牙耳機（TWS）應用等。

原相 真無線藍牙耳機

延伸閱讀

麗清受惠晶片缺料問題逐漸趨緩 訂單開始增溫

電信三雄1月獲利報喜

大聯大元月營收月減2% 強攻物聯網

敦泰元月營收月減17％ 連五月下滑

相關新聞

ADR大漲 台積電開盤大漲12元、市值激增3,111億

美股周二反彈大漲，費城半導體指數勁揚5.5%，台積電（2330）ADR收漲3.97%，台股今（16）日止跌反彈開高，重返...

長榮航勁揚 台新15俏

航空股領銜主演，長榮航（2618）昨（15）日盤中一度逼近漲停板，最高來到31.95元，終場上漲7.3%，收上31.25...

景碩去年EPS 8.56元 擬配息4.5元

載板暨PCB廠商景碩（3189）昨（15）日公布去年稅後淨利38.58億元，年成長6.12倍，每股純益（EPS）8.56...

亞光去年每股賺5.34元 毛利率達20%

亞光（3019）昨（15）日公布去年財報報喜，年度毛利率衝上20.7%，為上市來新高；稅後純益15.01億元，攀上200...

中光電去年每股賺5.12元 七年高點

中光電（5371）總經理林惠姿昨（15）日表示，淡季效應及春節假期影響工作天數，預估本季節能產品出貨量季減約一成，但由於...

零壹 搶建廠商機

資訊服務大廠零壹（3029）去年營收首度突破百億元大關，公司表示，目前持續增充代理品牌及進行旗下產品優化，加上近年來國內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。