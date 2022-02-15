原相估計本季業績 可能季減約一成

感測IC大廠原相（3227）於15日舉行線上法說會，公布去年每股純益為11.32元，是2008年以來高點。同時，該公司估計本季業績可能季減一成左右。

原相去年第4季合併營收為16.43億元，受到客戶端長短料、庫存調整，以及部分產品進入淡季等影響，季減30.4％、年減33.4％，稅後淨利為1.63億元，季減66.1％、年減65％，每股純益為1.12元。

原相去年合併營收為88億元，創歷史新高，年增8％，歸屬母公司業主淨利為15.75億元，為歷史次高表現，年增8.1％，每股純益為11.32元。其去年毛利率為57.1％，比2020年小減0.8個百分點，主要是受到新台幣升值及成本上漲的因素影響。

去年原相的滑鼠應用業務小幅成長，但遊戲機相關業績則年減約一成，主要成長動能是來自於光學追蹤感測（OTS）與真無線藍牙耳機（TWS）應用等。