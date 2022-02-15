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鈺太今年業績再成長 毛利率續揚

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

微機電（MEMS）麥克風廠鈺太（6679）於15日舉行法說會，公布去年每股純益達15.06元，首次賺進超過一個股本。該公司董事長邱景宏表示，期望今年業績仍能成長雙位數百分比，毛利率表現則估計可再增加幾個百分點。

鈺太去年第4季合併營收為6.41億元，季減14.5％、年增12.3％，獲利為1.49億元，季減18.4％、年增49.9％，每股純益為3.56元。

鈺太去年合併營收為27.35億元，不但續創歷史新高，且是首次年度業績超過25億元，年增44.1％，獲利為6.25億元，同攀歷史高峰，年增1.02倍，每股純益15.06元，首次年度賺進超過一個股本。

數位MEMS麥克風（D-MIC）是鈺太的主力產品，尤其是在NB應用方面，更是最大成長動能。該公司指出，去年其在全球NB應用MEMS麥克風市占率約達45％至48%，今年預計將達55％至60％。而觀察每台NB所需MEMS麥克風顆數，過往為1顆，現在主流已變成2顆，有些高階機種甚至採用4顆至6顆。

NB 營收

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