敦陽去年獲利攻高 今年可望持續成長

國內系統整合大廠敦陽（2480）去年在全球疫情持續擴散，台灣同樣大幅提升居家辦公、遠距教學、遠距會議等需求，全年營收創下歷史新高，而該公司毛利率近幾年維持平穩，市場法人樂觀預估，該公司去年全年獲利及每股稅後純益均有望創下歷史新高表現，同時，公司對今年國內需求仍相當正向，看好今年營運仍可望維持成長。

敦陽科為國內系統整合大廠，該公司年度營收自2017年以來就呈現逐年成長態勢，去(2021)年營收不僅首度站上60億元之上，更達到65.79億元，創下史上營收新高紀錄。

該公司表示，去年受惠科技產業積極擴建新廠，以及政府教育機構資訊系統需求轉強，再加上因為疫情影響，帶動遠距辦公、會議及教學等趨勢，也大幅增加電腦、視訊會議、資安及伺服器等相關方案需求，推升去年敦陽科營運表現。

累計去年營收比重方面，諮詢與維修服務佔31%、網路產品22%、電腦軟體14%、儲存設備13%、工作站及伺服器主機13%、電腦週邊產品6%，值得留意的是，其中毛利較佳的諮詢與維修服務近年營收佔比持續提升，將有利敦陽獲利表現。

此外市場法人也指出，敦陽科技近幾年來毛利率表現平穩，去年在接單及出貨量大幅提升下，毛利率水準預期甚至有機會略優於過去表現，因此以全年營收已創新高來看，市場法人預估，該公司去年全年獲利及每股獲利均可望同步創下歷史新高水準，預估去年全年每股稅後純益有機會挑戰5元水準。