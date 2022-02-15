快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

敦陽去年獲利攻高 今年可望持續成長

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

國內系統整合大廠敦陽（2480）去年在全球疫情持續擴散，台灣同樣大幅提升居家辦公、遠距教學、遠距會議等需求，全年營收創下歷史新高，而該公司毛利率近幾年維持平穩，市場法人樂觀預估，該公司去年全年獲利及每股稅後純益均有望創下歷史新高表現，同時，公司對今年國內需求仍相當正向，看好今年營運仍可望維持成長。

敦陽科為國內系統整合大廠，該公司年度營收自2017年以來就呈現逐年成長態勢，去(2021)年營收不僅首度站上60億元之上，更達到65.79億元，創下史上營收新高紀錄。

該公司表示，去年受惠科技產業積極擴建新廠，以及政府教育機構資訊系統需求轉強，再加上因為疫情影響，帶動遠距辦公、會議及教學等趨勢，也大幅增加電腦、視訊會議、資安及伺服器等相關方案需求，推升去年敦陽科營運表現。

累計去年營收比重方面，諮詢與維修服務佔31%、網路產品22%、電腦軟體14%、儲存設備13%、工作站及伺服器主機13%、電腦週邊產品6%，值得留意的是，其中毛利較佳的諮詢與維修服務近年營收佔比持續提升，將有利敦陽獲利表現。

此外市場法人也指出，敦陽科技近幾年來毛利率表現平穩，去年在接單及出貨量大幅提升下，毛利率水準預期甚至有機會略優於過去表現，因此以全年營收已創新高來看，市場法人預估，該公司去年全年獲利及每股獲利均可望同步創下歷史新高水準，預估去年全年每股稅後純益有機會挑戰5元水準。

營收 毛利率 疫情

延伸閱讀

傳日本汽車零組件大廠Denso 將投資台積電熊本廠

「.taipei」主機掛香港違規 簡舒培爆：北市根本未驗收

供應商控健身大廠積欠貨款今拉白布抗議 廠商：非事實

「寧願離職也不要回到過去」Omicron攪局 華爾街銀行甩不掉遠距辦公

相關新聞

致伸去年EPS 5.13元 創新高

致伸（4915）昨（14）日公布去年全年稅後純益22.98億元，年增19.7%，每股純益5.13元，首度賺逾半個股本，創...

大聯大元月營收月減2% 強攻物聯網

大聯大（3702）昨（14）日公布元月合併營收為686.92億元，月減2.5％，仍是史上最強元月，年增12％。

敦泰元月營收月減17％ 連五月下滑

驅動IC廠敦泰（3545）昨（14）日公布元月合併營收13.77億元，為近一年低點，月減17.4％，單月營收連續五個月下...

三星新機皇供應鏈 來電

台灣三星昨（14）日舉辦線上記者會，正式在台發表年度旗艦機種Galaxy S22系列；其中，S22入門價為24,900元...

和碩上月業績月減21% 仁寶減35%

代工廠和碩（4938）、仁寶昨（14）日公布元月合併營收，受傳統淡季影響，均較去年12月下滑逾二成，不過，和碩仍站穩千億...

宏碁陳俊聖 再買自家股

根據公開資訊觀測站最新資料，宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖近期透過旗下木實投資再加碼自家持股100 張，用實際行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。