快訊

大甲媽九天八夜遶境時間出爐 媽祖決定4月8日起駕

嘲諷混合戰？烏克蘭「戰時總統」的216大戰迷霧

華立法說會行情提前升溫 盤中股價急拉一度攻上漲停

經濟日報 / 記者尹慧中／即時報導

半導體通路、材料代理商華立（3010）今（15）日下午將受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會，在法說會召開前今日股價提前反應，盤中急拉一度攻上漲停價113.5元，創波段新高。

華立先前已公布今年1月合併營收一舉站上70億大關、達72.7億元，年增24.3%、月增19.3%，創新高，受惠於半導體市場應用強勁以及農曆年前客戶備貨需求。

此外，由於半導體先進製程推進，先前不少晶圓代工大廠陸續就先進製程所需耗材與光阻液簽長約，華立也同步受惠。

華立配合客戶5奈米投片量倍增及下半年3奈米即將量產的帶動下，光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液營收1月也已衝出高雙位數的成長力道。

延伸閱讀

俄烏恐開戰壓不住大家「想出國」 航空雙雄盤中噴漲

強茂擬公開收購 虹冠電奔漲停

高端疫苗獲巴拉圭EUA 股價強勢跳空漲停

台積、聯電 高盛按讚

相關新聞

致伸去年EPS 5.13元 創新高

致伸（4915）昨（14）日公布去年全年稅後純益22.98億元，年增19.7%，每股純益5.13元，首度賺逾半個股本，創...

大聯大元月營收月減2% 強攻物聯網

大聯大（3702）昨（14）日公布元月合併營收為686.92億元，月減2.5％，仍是史上最強元月，年增12％。

敦泰元月營收月減17％ 連五月下滑

驅動IC廠敦泰（3545）昨（14）日公布元月合併營收13.77億元，為近一年低點，月減17.4％，單月營收連續五個月下...

三星新機皇供應鏈 來電

台灣三星昨（14）日舉辦線上記者會，正式在台發表年度旗艦機種Galaxy S22系列；其中，S22入門價為24,900元...

和碩上月業績月減21% 仁寶減35%

代工廠和碩（4938）、仁寶昨（14）日公布元月合併營收，受傳統淡季影響，均較去年12月下滑逾二成，不過，和碩仍站穩千億...

宏碁陳俊聖 再買自家股

根據公開資訊觀測站最新資料，宏碁（2353）董事長暨執行長陳俊聖近期透過旗下木實投資再加碼自家持股100 張，用實際行動...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。