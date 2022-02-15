華立法說會行情提前升溫 盤中股價急拉一度攻上漲停

半導體通路、材料代理商華立（3010）今（15）日下午將受邀參加兆豐證券舉辦之線上法人說明會，在法說會召開前今日股價提前反應，盤中急拉一度攻上漲停價113.5元，創波段新高。

華立先前已公布今年1月合併營收一舉站上70億大關、達72.7億元，年增24.3%、月增19.3%，創新高，受惠於半導體市場應用強勁以及農曆年前客戶備貨需求。

此外，由於半導體先進製程推進，先前不少晶圓代工大廠陸續就先進製程所需耗材與光阻液簽長約，華立也同步受惠。

華立配合客戶5奈米投片量倍增及下半年3奈米即將量產的帶動下，光阻液、電子級化學品及特殊氣體、CMP研磨液營收1月也已衝出高雙位數的成長力道。