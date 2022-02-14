快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

強茂擬以每股80.8元 收購虹冠電三成股權

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
強茂。報系資料照
強茂。報系資料照

針對強茂（2481）欲以每股80.8元的價格，約比虹冠電（3257）14日收盤價溢價18%的價格，公開收購後者最高三成股權，虹冠電董事長蔡高忠今(14)晚表示，此為非合意收購。

不過，蔡高忠也表示，只要是對股東權益與員工有益或加分的事情，他都會抱持開放的態度。但還是要依法召開董事會討論決議之後，才能針對此公開收購案表達正式的對外意見。

虹冠電受惠於市況熱絡，去年業績創歷史新高，年度合併營收達12.96億元，年增約二成，前三季每股純益為4.01元，法人推估，該公司去年應可賺進超過半個股本。

另外，市場認為，包括蔡高忠以及虹冠電大股東松翰（5471）等，整體可掌握的虹冠電股權大約有三成以上。根據虹冠電年報，統計至去年3月底為止，松翰是其最大股東，持股比例為8.21％，蔡高忠也是其前十大股東，持有虹冠電約2.01％股權。

股東 營收 強茂

延伸閱讀

強信-KY 1月合併營收1.24億元 與去年同期持平

漢唐元月營收21.14億元 月減10.4%

均華元月營收8,500萬元 歷年同期新高

三引擎高速運轉 台灣大1月EPS 0.33元

相關新聞

強茂擬以每股80.8元 收購虹冠電三成股權

針對強茂（2481）欲以每股80.8元的價格，約比虹冠電（3257）14日收盤價溢價18%的價格，公開收購後者最高三成股...

強茂晚間舉行重訊記者會 說明公開收購案

二極體廠強茂（2481）剛剛公告，將在今（14）日晚間召開重訊記者會，說明董事會通過公開收購案相關事宜。

台灣大公布 1月EPS 0.33元

台灣大（3045）公佈今年1月自結合併營收141.3億元，EBITDA為28.8億元，營業利益14.4億元，稅後純益9....

走出砍單陰影 和碩今年元月營收創歷年同期新高

代工大廠和碩（4938）走出去年首季iPhone砍單陰影，儘管今年元月營收受季節性影響、月減21%，但仍創下歷年同期新高...

聯電股價暴漲3.3倍後失守，還能進場撿便宜？

2021是台灣半導體業的爆發年，各家訂單滿檔，法人也不斷拉高個股的目標價，其中又以成熟製程的聯電最風光，去年9月6日股價重返72元，短短1年8個月，漲幅達3.3倍。但今年以來，股價卻一路下滑，甚至跌破年線，2月9日以56元坐收，讓許多搶搭「晶圓荒」賺到錢的投資客猶豫不決，還能進場撿便宜嗎？

iPhone SE強拉貨 和碩元月營收年增近五成

和碩（4938）公布1月合併營收 1,231.38億元，較上月減少20.95%，與去年同期相比為年增高達49.41%，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。