強茂擬以每股80.8元 收購虹冠電三成股權

針對強茂（2481）欲以每股80.8元的價格，約比虹冠電（3257）14日收盤價溢價18%的價格，公開收購後者最高三成股權，虹冠電董事長蔡高忠今(14)晚表示，此為非合意收購。

不過，蔡高忠也表示，只要是對股東權益與員工有益或加分的事情，他都會抱持開放的態度。但還是要依法召開董事會討論決議之後，才能針對此公開收購案表達正式的對外意見。

虹冠電受惠於市況熱絡，去年業績創歷史新高，年度合併營收達12.96億元，年增約二成，前三季每股純益為4.01元，法人推估，該公司去年應可賺進超過半個股本。

另外，市場認為，包括蔡高忠以及虹冠電大股東松翰（5471）等，整體可掌握的虹冠電股權大約有三成以上。根據虹冠電年報，統計至去年3月底為止，松翰是其最大股東，持股比例為8.21％，蔡高忠也是其前十大股東，持有虹冠電約2.01％股權。