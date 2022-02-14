快訊

情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

中華電蟬聯電信獲利王 1月財測達成超標

經濟日報 / 記者黃晶琳／台北即時報導

中華電信（2412）今（14）日公布1月合併自結營業營收為174.2億元，較去年同期成長，營業成本及費用為134.4億元，較去年同期增加，主因5G網路建置，營業淨利為39.8億元，較去年同期微幅成長，歸屬於母公司業主淨利為31.6億元，每股稅後純益0.41元。與第1季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。

中華電信表示，核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加且月租型平均帳單金額（ARPU）上升，帶動行動服務營收持續成長，手機及商品銷售成長使整體銷貨收入增加，數據網路營收與寬頻接取營收亦持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長。

截至1月底止，光世代寬頻用戶數為369.5萬戶，其中100Mbps以上客戶達202.0萬戶，300Mbps以上客戶達65.9萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.0萬戶，行動通信總客戶數達1,192.1萬戶。

營收 中華電信 5G

延伸閱讀

影／中華電信拚5G 今年用戶衝30％滲透率

中華電打造「Hami Video有故事的台灣」 成最具特色OTT

內神通外鬼詐中華電信 主嫌收押不禁見

中華電信內神通外鬼 辦「洗手機」變呆帳3千萬收不回

相關新聞

強茂擬以每股80.8元 收購虹冠電三成股權

針對強茂（2481）欲以每股80.8元的價格，約比虹冠電（3257）14日收盤價溢價18%的價格，公開收購後者最高三成股...

強茂晚間舉行重訊記者會 說明公開收購案

二極體廠強茂（2481）剛剛公告，將在今（14）日晚間召開重訊記者會，說明董事會通過公開收購案相關事宜。

台灣大公布 1月EPS 0.33元

台灣大（3045）公佈今年1月自結合併營收141.3億元，EBITDA為28.8億元，營業利益14.4億元，稅後純益9....

走出砍單陰影 和碩今年元月營收創歷年同期新高

代工大廠和碩（4938）走出去年首季iPhone砍單陰影，儘管今年元月營收受季節性影響、月減21%，但仍創下歷年同期新高...

聯電股價暴漲3.3倍後失守，還能進場撿便宜？

2021是台灣半導體業的爆發年，各家訂單滿檔，法人也不斷拉高個股的目標價，其中又以成熟製程的聯電最風光，去年9月6日股價重返72元，短短1年8個月，漲幅達3.3倍。但今年以來，股價卻一路下滑，甚至跌破年線，2月9日以56元坐收，讓許多搶搭「晶圓荒」賺到錢的投資客猶豫不決，還能進場撿便宜嗎？

iPhone SE強拉貨 和碩元月營收年增近五成

和碩（4938）公布1月合併營收 1,231.38億元，較上月減少20.95%，與去年同期相比為年增高達49.41%，創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。