中華電蟬聯電信獲利王 1月財測達成超標
中華電信（2412）今（14）日公布1月合併自結營業營收為174.2億元，較去年同期成長，營業成本及費用為134.4億元，較去年同期增加，主因5G網路建置，營業淨利為39.8億元，較去年同期微幅成長，歸屬於母公司業主淨利為31.6億元，每股稅後純益0.41元。與第1季財測達成率相較，營業收入、營業淨利、稅前淨利及每股盈餘達成率皆超越預期。
中華電信表示，核心業務延續成長趨勢，5G用戶數增加且月租型平均帳單金額（ARPU）上升，帶動行動服務營收持續成長，手機及商品銷售成長使整體銷貨收入增加，數據網路營收與寬頻接取營收亦持續因居家寬頻需求及宅經濟發展，帶動升速客戶數及固網寬頻營收雙成長。
截至1月底止，光世代寬頻用戶數為369.5萬戶，其中100Mbps以上客戶達202.0萬戶，300Mbps以上客戶達65.9萬戶，高速用戶數因受於防疫居家需求而持續成長。MOD客戶數達206.0萬戶，行動通信總客戶數達1,192.1萬戶。
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