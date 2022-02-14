三引擎高速運轉 台灣大1月EPS 0.33元

2021是台灣半導體業的爆發年，各家訂單滿檔，法人也不斷拉高個股的目標價，其中又以成熟製程的聯電最風光，去年9月6日股價重返72元，短短1年8個月，漲幅達3.3倍。但今年以來，股價卻一路下滑，甚至跌破年線，2月9日以56元坐收，讓許多搶搭「晶圓荒」賺到錢的投資客猶豫不決，還能進場撿便宜嗎？

2022-02-14 15:48