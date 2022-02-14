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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

台灣大公布 1月EPS 0.33元

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台灣大（3045）公佈今年1月自結合併營收141.3億元，EBITDA為28.8億元，營業利益14.4億元，稅後純益9.4億元，稅後EPS為0.33元。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，1月合併營收年增13%，除電子商務營收年增28%外，行動服務營收年增2%，同時，固網營收受惠數據服務及ICT相關銷售增加成長10%。

行動業務方面，mo幣多、Disney+、好速成双三大獨門方案申辦動能持續，有助提升智慧型手機月租用戶APRU，並已連續8個月年成長。

獲利方面，1月5G、電商、家用寬頻三大成長引擎維持高速運轉，帶動獲利提升，電信業務EBITDA年增7%，主因營收成長動能佳，客戶取得成本等費用控制得宜，推升合併EBITDA年增6%，營業利益、稅後淨利分別年增9%與8%。

營收 台灣大 智慧型手機 EPS

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