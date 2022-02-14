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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

致新去年賺逾兩股本 首季仍是史上最強

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導

電源管理IC業者致新（8081）於14日舉行法說會，公布去年第4季每股純益為6.79元，全年每股純益25.45元，首次年度賺進超過兩個股本。展望本季，法人預期，致新單季業績應落在22億至24億元之間，將是史上最強的第1季，營收大約是季減5.7％至季增2.8％之間，毛利率估計落在47％至51％之間。

致新去年第4季合併營收為23.33億元，季減7.2％、年增16.6％，是歷史第三高水準，歸屬母公司業主淨利為5.81億元，季減13.9％、年增1.1倍，每股純益為6.79元。該公司去年第4季毛利率為51％，雖然比去年第3季小減1個百分點，但仍是連兩季毛利率都超過五成。

致新去年合併營收為94.15億元，創歷史新高，年增27.1％，獲利為21.81億元，年增1.07倍，也是首次年度賺進超過20億元，每股純益為25.45元。該公司去年毛利率達48 ％，也改寫年度紀錄。

致新的電源管理IC終端應用包括PC、面板、電視，還有馬達驅動IC等。展望市況，致新預期，首季是面板傳統淡季，第2季應可回溫，至於今年PC總出貨量可能是持平到小增局面，另外，Chromebook應會回復正常的需求量與季節性變化。

致新 毛利率 營收 法說會

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