Mini LED需求旺 惠特1月營收創歷史新高

受到淡季影響，多數LED廠1月營收較上月及去年同期下滑，但LED設備廠惠特（6706）因市場看好Mini LED市場需求及前景，積極採購相關設備，推升營運表現，惠特甫公布的今年1月營收再創下單月合併營收的歷史新高。

目前仍是LED產業淡季，多數LED廠公布今年1月營收都較上月下滑，但全球最大Mini LED相關設備廠惠特，自去年以來營收就明顯受到Mini LED市場需求快速提升的帶動，單月營收自2020年7月的2.03億元開始逐月成長，去年單月營收一路飆增，因此，去年不僅單季營收逐季走高，全年營收也是歷史新表現。

該公司甫公布的今年1月合併營收不僅持續以持成長步調，更是首度站上6億元水準，來到6.05億元，月增5.08%，更較去年同期大幅成長59.88%，市場看好未來幾年Mini LED將持續擴大市佔及滲透率之下，惠特營運也將持續看好。