億光通過歐系車廠驗證 今年車用持續成長

LED大廠億光（2393）近年來在車用市場持續成長，近日傳出，該公司在去年底通過歐系車廠的認證，將為今年車用市場的出貨再增添出貨動能，此外，Mini LED、不可見光今年全年出貨同樣看成長，今年營運成長將持續樂觀。

億光1月營收18.66億元，月增1.27%、年減8.02%，該公司表示，產業淡旺季循環下，預期今年第二季之後，單月業績可望明顯加溫。

由於近幾年億光積極開拓車用領域，目前除了頭燈之外，該公司多數車用的室內、室外燈都已逐漸提升供貨情況，市場法人指出，億光去年底又通過一家歐系車用的認證，預計今年將開始出貨，將使億光在車用領域，再添成長動能。

此外，藉由Mini LED切入車載應用也是近幾年億光的重要策略，該公司以車內顯示螢幕為主，包括抬頭顯示器(HUD)、儀錶板背光、後方娛樂顯示器背光以及後視鏡螢幕背光等。車燈也是未來可能的應用之一，億光去年已展出Mini LED概念車尾燈，以小間距的Mini LED RGB排列成車尾燈顯示模組，能夠顯示警示訊息或其他資訊。