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情人節大禮！威力彩12.1億元頭獎一人獨得 獎落這縣市

崇越1月營收44.4億元 連續兩個月改寫新高

經濟日報 / 記者尹慧中／台北即時報導

崇越科技（5434）今日公布今年1月份合併營收44.4億元，月增3.8%，與去年同期相比增加41%。

崇越去年接連4季攻頂，今年元月營收再報佳音，月營收已連續兩個月改寫新猷，一月合併營收相較去年同期，大幅成長逾四成。

崇越表示，受惠於新進製程及成熟製程產能全線滿載，帶動光阻劑等半導體材料銷售暢旺；此外，環保工程營收相較去年同期，亦有高幅度的成長。展望今年，崇越科技獲利看俏，預估將樂觀成長。

崇越除代理銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售佔比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。

營收 半導體

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