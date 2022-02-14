聯電股價暴漲3.3倍後失守，還能進場撿便宜？

2021是台灣半導體業的爆發年，各家訂單滿檔，法人也不斷拉高個股的目標價，其中又以成熟製程的聯電最風光，去年9月6日股價重返72元，短短1年8個月，漲幅達3.3倍。但今年以來，股價卻一路下滑，甚至跌破年線，2月9日以56元坐收，讓許多搶搭「晶圓荒」賺到錢的投資客猶豫不決，還能進場撿便宜嗎？

這兩年，受到晶圓代工供不應求以及業者連翻漲價的影響，讓投資者有預期心理，尤其是二線廠的低價個股，獲利也跟著大爆發，股價跟航運股一樣，不斷創新高。

台新投顧副總經理黃文清以聯電為例指出，2000年9月28日收盤72元後，一路下滑至10幾元，20年間毫無起色，藉助晶片荒的題材，終於在2021年9月6日的盤中觸及72元，終場以69.9元坐收。如果從2019年12月31日的收盤價16.45元起算，才1年8個月的時間，股價漲幅達到3.3倍。

就有年輕人光靠進出聯電一檔股票，輕鬆購入一台300多萬的保時捷。

去年，每隔幾天就有車用電子晶片荒的新聞，讓聯電、世界先進等公司的股價一路飛揚。10月，還有法人調高聯電的目標價到119元，連12月6日重新掛牌上市的力積電也吃到一波紅利。

奇怪的是，以「先進製程」領先全球的台積電，股價表現卻沒有聯電、世界先進、力積電來的活躍。

群益投顧董事長蔡明彥指出，台積電很重視與客戶的長遠關係，去年沒有輕易漲價，僅取消優惠折扣，留給投資者的獲利想像空間不大，股價上漲動能不像二線廠商來的明顯，但今年就開始調漲價格了，而且擴大資本支出，成長前景很明確。

聯電一場法說會，讓兩個交易日跌幅超過11％

但去年底，外資開始看壞半導體產業發展，並釋出「將出現產能過剩」的消息。聯電又在今年元月25日的法說會上，鬆口證實「2023年後，28奈米產能恐會供過於求」。此訊息一出來後，儘管聯電2022年的展望依然樂觀，預估第一季毛利率將達40％，可望衝破近22年來新高，但股價是反應未來，立即對股價造成殺傷力。

法說會後的隔天（26日），股價一度重挫超過8％，終場收在57.30元，大跌4.2元（6.83％），經過農曆年封關後，7日第一天開工，聯電再大跌2.8元（4.89％），以54.5元坐收，短短兩個交易日跌幅逾11％，9日才回穩，收盤價為56元。

多家外資也紛紛發布報告，日系外資將聯電的評級下調至「中性」，目標價為70元，美系外資則給予「優於大盤」評級，目標價為72元。

「當利多題材消失後，投資人擔心半導體後勢發展，股價自然會下滑，」黃文清說，這是很正常的反應。

由於「晶片荒」題材已於去年充分反應，股價回歸基本面，群益投顧董事長蔡明彥建議，手中握有聯電的投資人，可以趁反彈時減碼，不要加碼，空手部位的人也不要搶短追高。

蔡明彥進一步表示，當台積電等新增產能開出時，28奈米等成熟製程的市場競爭將趨於激烈，從這幾天聯電股價跌破短、中、長期均線支撐，可以看到投資人投出的「不信任」票，雖然半導體的長期需求仍被看好，但目前二線半導體廠，如世界先進、聯電、力積電的前景變數較大，不建議長期投資。

今年以來，唯獨台積電股價逆勢成長2.93％

不只聯電，世界先進、力積電的股價也受到波及。從今年（12月30日收盤價）以來至2月9日，世界先進股價跌了19.3％、聯電下滑13.85％、力積電也衰退7.02％，唯獨台積電逆勢成長2.93％。

為何去年漲幅不像聯電凌厲的台積電，今年以來反而最抗跌。台新投顧副總經理黃文清說，這就是「領頭羊」的優勢，台積電的先進製程技術世界第一，具有競爭力，如果想投資半導體個股的人，首選就是台積電，「至於是要一次或分批定時定額進場，可以衡量自身情況再決定」。

另外一個觀察點是資本支出，蔡明彥分享過去業界的說法。營收通常是資本支出的1至1.2倍，最差都有0.8倍。「台積電預計三年內要投資1000億美元，很容易試算出營收與獲利，投資人可依據投報率的需求，決定投資與否？」

不過，半導體業瞬息萬變，沒人料到這兩年會發生中美貿易戰、新冠疫情，「即便車用電子晶片荒的問題將緩解，但會不會出現新需求，帶來另一波商機，實在很難預料，」蔡明彥說。

總括而言，2022年半導體產業前景依舊亮眼，投資人不必過於恐慌，各種數據顯示，2022至2023年仍有穩定需求。

力積電喊話：該擔心成熟製程供不應求，不是供過於求

而且，根據市調機構「集邦科技」最新的研究指出，8吋晶圓廠因設備取得困難，擴產不符成本效益，晶圓廠多半僅能以產能優化等方式小幅擴產，然而5G裝置、伺服器、電動車等需求還是一樣強勁，導致電源管理IC、功率半導體供給吃緊，8吋晶圓產能還是嚴重短缺。

集邦科技進一步分析，雖然部份IC設計業者傾向將電源管理IC轉往12吋廠投片，不過因製程普遍採用0.11～0.18微米，在晶圓價格普遍較低情況下，晶圓代工廠接單意願不高，會影響到轉換速度。業界預估8吋晶圓產能結構性短缺問題將延續到2024年之後，8吋晶圓代工價格仍有續漲空間，法人看好8吋晶圓代工廠世界先進可望成為最大受惠者。

業者本身也很看好2022年的營收，元月13日，台積電財務長黃仁昭在法說會上指出，邁入2022年第一季，預期高效能運算相關應用的需求、汽車電子市場的持續回溫，以及智慧型手機的季節性影響略為和緩等因素，將支持台積電業績成長。

元月25日，力積電召開法說會，董事長黃崇仁也表示，2021年營運達到期望，2022年營收成長10％沒問題，全年營收目標超過800億，獲利可望衝破200億，下半年毛利率達到50％，全年EPS超過5元。

關於「外資認為半導體業成熟製程今年下半年恐供過於求」的說法。力積電總經理謝再居強調，力積電合約都已簽足簽滿，若外資相信台積電瘋狂擴張不會有問題，台積所增加的先進製程產能，生產CPU、GPU 等處理器，勢必會帶動周邊電源管理晶片、通訊晶片及 CMOS 晶片等需求，「應該擔心成熟製程供不應求，而不是供過於求」。

黃文清指出，去年確實是特殊時期，「晶片荒」題材已高度反應在股價上，所以今年半導體回歸基本面，但供需仍非常健康，還是成長趨勢，並非看壞聯電、世界先進、力積電，投資人還是可以找到好的切入點，投資布局。

（本文出自2022.2.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）